Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





espectáculo infantil "Había una vez: el libro poderoso", dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo vive este presente sobre el escenario y en la ciudad balnearia. Nancy Pazos , protagonista delspectáculo infantil, dialogó en exclusiva cony contó cómo vive este presente sobre el escenario y en la ciudad balnearia.





"Firmé el lunes contrato y finalmente soy ya inquilina formal. Tengo de vecina a Iliana Calabró, Raúl Taibo, Araceli Gonzaléz y Omar Suárez, así que estoy en la comunidad artística a full. Estoy contentísima. Hoy voy a reuniones para cerrar algo en radio para este año que todavía tengo todo liberado", contó la periodista. contó la periodista.





Embed Una publicación compartida por Nancy Pazos (@nancypazos) el Ene 20, 2018 at 8:10 PST



"La obra está andando buenísimo con la sala en un 80 o 90 por ciento de ocupación todos los días. Hay muy buena recepción de todos los chicos. Termina la función y yo me saco fotos en la sala con todos los chicos, se llevan todos el souvenir. Además de la función de una hora estoy media hora sacándome fotos con los chicos, que eso te devuelve mucha alegría y ternura, con muy buen feed-back con los padres", añadió.





"Estoy fascinada. Vinieron a verla amigos míos y no podían creer el nivel de canto de los chicos, con un manejo de escenario y vestuario increíble. Estoy muy contenta con Petón Producciones de verdad porque es el verdadero artífice que esté en Mar del Plata viviendo esto. Nunca mi profesión me devolvió tanto amor como estoy viviendo acá en Mar del Plata, no lo puedo creer. Me hubiera encantado subirme al escenario antes si sabía que era tan hermoso con la gente", cerró feliz Nancy.