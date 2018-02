Nancy Pazos: "Me encantaría que esta obra pueda dar vueltas por el país"

"Feliz absolutamente. El hecho que hayan incluido el rubro comedia musical infantil porque el año pasado no estaba y la verdad que la obra se lo recontra merece. Yo estoy chocha por la respuesta del público y el cariño que me están devolviendo los chicos, es una cosa impresionante".





"Anoche hicimos un asado en el departamento donde vivo y éramos 30. El elenco y gente amiga. Estábamos felices. Cada día que pasa se suben más chicos al escenario en el saludo final, se abalanzan y vienen a saludarnos", añadió la periodissta.





Aunque destacó: "El único sabor amargo es que Petón, que tiene siete obras produciendo y una sala, nos dio cosa que no esté nominado porque realmente se lo merece".



"Pero bueno, las cosas son así. Hay algunos productores que tienen un poco más pantalla que otros y seguramente le están haciendo pagar a Petón el hecho de no ser del palo o venir de otra cosa. Por lo que yo estoy viendo es muy serio y cómo le paga a los artistas y es un tipo que invierte todos los años en el teatro y sobre el escenario".





Y cerró con un deseo: "Creemos que la obra se lo merece y con expectativas porque en lo personal me encantaría que esta obra fuera a la cartelera porteña o Córdoba, aunque sea una un mes, se lo merece. Me gustaría mucho que esta obra pueda dar vueltas por el país. Se van felices los chicos y los grandes. Estamos felices, no lo puedo creer".





