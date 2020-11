Nancy Pazos le tiró un "palito" al programa de Ángel de Brito tras debutar con Flor Peña

La periodista aseguró estar pasándola bomba en "Flor de equipo" y que no puede creer que le paguen por disfrutar.

En 2017, Nancy Pazos fue parte de "Los Ángeles de la Mañana", ciclo que abandonó a fin de ese año tras varias peleas con sus compañeras de programa.

Y la semana pasada, la periodista regresó a la televisión en el mismo horario como panelista de "Flor de equipo" y en una nota con "Por si las moscas" señaló que en el ciclo de Ángel de Brito "prima la hijaputez".

"Son dos modelos antagónicos de programa, de consumo, de sociedad. Y yo me quedo con el modelo de Flor de Equipo que transmite buena onda, no hijaputez”, comenzó diciendo Nancy en una nota con La Once Diez.

LEER MÁS Roly Serrano y su lucha contra la obesidad: "Durante la cuarentena bajé 22 kilos"

“En el contexto del programa anterior yo era un puercoespín porque nunca sabía de dónde venía la estocada. Ahora, por la buena onda que hay entre nosotros y la relajación, logramos lo mejor que podemos darle a la gente: un buen momento”, agregó Pazos en referencia al ciclo que conduce Flor Peña.

Luego la panelista aseguró que pese a la relajación, ella no deja de lado la competencia con sus excompañeros de "LAM". “A Flor sé que no le pasan los números por cuca porque ni siquiera le interesa, pero (Marcelo) Polino y yo somos los que estamos permanentemente con el minuto a minuto”, aseguró, antes de especificar aún más en el tema. “Ahora estamos con un punto arriba, pero creo que no les robamos puntos a ellos, trajimos gente nueva a la tele, y bienvenido sea”, indicó.

Por último, Nancy Pazos volvió a diferenciar su labor de lo que hacía en el ciclo de espectáculos. “Yo siento que no estoy laburando, me estoy muriendo de risa. Y se dio algo muy loco que es que en realidad hay cuestiones de época, Flor de Equipo trajo alegría y buena onda a la tele y eso se agradece. La gente nos está eligiendo porque la buena onda y el humor sin ir en contra de nadie son algo que se necesita”, cerró.

LEER MÁS Los números del lunes: Con menos rating, "MasterChef Celebrity" fue lo más visto otra vez