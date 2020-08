Nancy Pazos y sus hijos dieron positivos de coronavirus: "Dan ganas de llorar"

Nancy Pazos confirmó este viernes vía Twitter que tanto ella como sus hijos dieron positivos de Covid-19. La periodista dio detalles de cómo se encuentran y hasta confirmó cómo se contagiaron.

"Mis hijos y yo somos #COVID19 positivo. Estamos en cuarentena desde el jueves pasado en que alguien cercano se enfermó. Y ayer nos confirmaron la presunción. Algunos con hisopado positivo y otros no (el falso negativo posible) pero con síntomas leves. Sin fiebre y algo de tos", indicó Nancy.

"La situación en casa es compleja porque convivimos con abuela de 74 con demencia senil a quien intentaremos preservar,como hasta ahora (ella aún no presenta síntomas ni fue hisopada) lo más posible", explicó.

Y preció: "Solo aprovecho para comentar que el habernos aislado preventivamente. Fue fundamental para cortar la cadena de contagios. Los chicos no tuvieron contacto con su papá, ni yo con mis compañeros de trabajo desde una semana antes que comenzaran los síntomas".

"Gracias por el respeto a la privacidad. Está todo bien. Pero igual dan ganas de llorar", manifestó Pazos.

Y remarcó: "Me contagió una colaboradora personal. Ella dio positiva el domingo pasado. Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo a quien yo no había visto nunca".