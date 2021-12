Nancy Pazos habló sobre su salida de Rock and Pop: "Me voy triste y enojada"

En las últimas horas Nancy Pazos se despidió de su histórico programa Ruleta Rusa, que llevaba adelante desde hace un par de años en la FM Rock and Pop. El viernes lo hizo con su audiencia semanal, y este sábado con la de los fines de semana. Claro que también tuvo cálidas palabras para con sus compañeros de trabajo, que muchos de los cuales no volverá a compartir micrófono al menos en lo inmediato.

Está claro que ninguna despedida es alegre. Tal vez por eso la periodista, fiel a su estilo, dejó en claro sus sensaciones ante la desvinculación de la FM 95.9. Pero haciendo honor a la verdad aseguró que "Lo que más he tenido en esta radio es libertad, lo que más pondero y valoro, y segundo, de más está decir, (gracias) los oyentes".

Así, tras mencionar como corresponde a su equipo de producción y operación técnica, Nancy Pazos sintetizó su agradecimiento para con la radio con un "Gracias a toda la gente de producción".

Pero al mismo tiempo confesó "Sí, me voy triste, me voy enojada también, de más está decirlo, a uno no le gusta irse de los lugares". Luego anunció a su audiencia que seguirá haciendo radio en alguna otra emisora a definir: "Lo único que les puedo asegurar es que voy a seguir haciendo radio, porque amo, amo la radio, no puedo vivir sin la radio".

Y por último, transmitiendo desde su casa como supo hacerlo todos los viernes, envió "Un beso a todos, los quiero. No quiero lágrimas para esta despedida, porque ya les digo que es un hasta luego nada más, es una interrupción hasta febrero, en febrero vuelvo a estar al aire, veremos dónde y ya se los diré. Gracias mil". En tanto, según se supo, será Martín Ciccioli quien ocupe el horario de la primera mañana que comandó hasta el viernes Nancy Pazos en esa emisora.