Nancy Pazos habló a corazón abierto y se quebró al aire: "Dejar la ideología de lado es una mentira"

Nancy Pazos se mostró conmovida al aire desde su ciclo radial mañanero mientras hablaba de las miradas subjetivas u objetivas de la realidad del país en su profesión.

La periodista fue sincera y apuntó: "La ideología es política y está perfecto discutirla. Cada uno es un sujeto. Cuando a mí me dicen: el periodismo tiene que ser objetivo, no, soy un sujeto e implica tener una mirada determinada".

"Cada uno está parado desde un lugar y las miradas son diferentes. Lo que está bueno es tratar de ver qué ves vos y qué te cuenta el otro de lo que ve desde su lugar para poder ir creciendo entre todos", siguió profunda.

"Mentirnos a nosotros mismos que tenemos que dejar la ideología de lado es una mentira. Chicos, yo vivo en un barrio privado de Pilar pero nací en Villa Soldati en la casa prestada del fondo de mis abuelos", puntualizó Nancy.

Y agregó quebrada en llanto sin poder terminar el relato: "Mis viejos no terminaron la primaria y laburaban como unos negros. Miro desde ahí, siempre voy a estar pendiente de qué le pasa al que no llega a fin de mes porque mi vieja me mandaba a pedir fiado al almacén porque le daba vergüenza".

Luego, desde Instagram, Pazos compartió ese emotivo momento al aire´con una reflexión: "Todos nos explica nuestra historia. Y esta es la mía. Cómo un comentario político casual posterior a un reportaje con @rogeliofrigerio terminó en una anécdota de infancia desnudando mi corazón. Y sangrando al aire".

"Abrazo todos los días a esa nena que fui y le susurro que todo va a estar bien. Pero a veces no me cree. Gracias vida. Y nunca me voy a resignar a que el mundo no sea todos los días un poco mejor", cerró la periodista.