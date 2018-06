Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nancy Pazos dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com ante el revuelo que generó la salida de "Todas las tardes", Canal 9. dialogó en exclusiva conante el revuelo que generó la salida de Amalia Granata del programa

Embed



"Me parece muy feo que alguien se quede sin trabajo. En ese sentido toda mi solidaridad. Lo que sí me parece una exageración es que se ponga como Juana de Arco. A mí realmente me pareció que el canal la tendría que haber apercibido cuando me dijo 'asesina' en la cara en el programa de ella. De hecho, Diego Toni habló conmigo, se disculpó, y me dijo que al canal no le gustaban este tipo de situaciones ni nada por el estilo y que había hablado con la producción del programa", comentó la periodista. comentó la periodista.

Embed Una publicación compartida por Nancy Pazos (@nancypazos) el 29 de May de 2018 a las 10:55 PDT



Y argumentó: "Yo después no tuve ninguna otra información al respecto. Lo único que hice fue contestarle un tuit porque me dio gracia que ella que usó ese método de señalamiento de otros, por lo que me dijo fue: 'sos una asesina y deberías estar en una cárcel', esas cosas siempre te tienen encima. Nada más, fue una reflexión".

Embed A la hoguera me querías mandar vos que me acusaste de asesina en ese canal y me maltrataste en tu programa. Todo vuelve. https://t.co/fHZgfV7dVY — NancyPazosenla990 (@NANCYPAZOS) 27 de junio de 2018







"A mí que alguien se quede sin trabajo no me parece bien. Sí me parece que esto no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de basurear a todo el mundo. Me parece que en ese sentido, cualquier canal o cualquier emisora tiene el derecho a saber con qué tipos de profesionales cuenta", finalizó Nancy.

Embed