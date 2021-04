Nancy Duré al ver la foto de su padre en televisión: "Me acuerdo del miedo permanente"

Nancy Duré se refirió a su fuerte historia familiar donde su padre, Arsenio Duré Largo, ejerció violencia sobre ella cuando era pequeña.

En charla con Tomás Dente en "Vino para vos", Kzo, la periodista se refirió a la condena que pesa sobre su padre: "La condena es simbólica. Sé que eran unas vacaciones en Mar del Plata, era chiquita", comentó al ver una foto junto a él al aire.

"Cuando veo esto lo que me acuerdo es el miedo permanente por no saber en qué momento se podía desatar la ira por nada, no es que uno genera o hace algo para que la otra persona se ponga violenta", siguió con dolor.

"Es simplemente cualquier cosa que pase que puede desatar la ira. Es esa angustia permanente", precisó Nancy. Y cerró: "Mi papá terminó solo sin que nadie lo quiera".

