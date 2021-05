Nancy Duré mandó al psicólogo a Yanina Latorre y habló de su salida de "LAM": "Ella me estuvo hostigando todo el tiempo"

La guerra está declarada y una vez más ocurrió en "Los Ángeles de la Mañana", el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito por la pantalla del Trece. Resulta que las angelitas, en especial Yanina Latorre, no se “bancan” a Nancy Duré.

"¿Qué pasó con Nancy Dure?”, le preguntó Ángel a Pía Shaw, al descubrir que “las angelitas odiaron a Nancy”. Todo arrancó mal con Yanina y luego se extendió a las demás compañeras, excepto Andrea Taboada porque estaba aislada por tener coronavirus.

“Nancy me mandó un mensajito el viernes, vino por una semana y se quedó cuatro meses, no sé cuando será el próximo reemplazo, no lo sé…ahora se va Yanina (el 5 de junio a vacunarse a Miami) pero puede venir Graciela (Alfano)”, contó el conductor en su ciclo radial de CNN.

“Algo que no cayó bien es que retuiteaba todo lo que le decían en contra de las compañeras...Eso no gustó”, dijo Pía. “Eso lo hacía también Graciela y Evelyn Von Brocke”, indicó Ángel y agregó que “en su mensaje Nancy me agradeció y no habló mal de nadie y ustedes hablaron mal de ella”.

Y este miércoles, Nancy Duré participó de un live de Instagram con PrimiciasYa.com y habló de su salida de "LAM" y le recomendó a Yanina que vaya al psicólogo.

"Mucha gente me ha escrito diciendo que Yanina me echó. Puedo decir un montón de cosas de Yanina, pero quiero dejar en claro que ella no me echó, no quisiera hacerla cargar con una culpa que no le corresponde. La realidad es que yo fui un reemplazo, a mí me llamó Ángel allá por el mes de enero un día a la noche para que vaya hacer un reemplazo porque estaban muchas de las angelitas de vacaciones. Yo fui y ese día me pidieron que fuera al día siguiente y así todas las semanas", empezó diciendo Nancy en diálogo con Juan Pablo Godino en el "Live Ya".

Y luego detalló: "Cuando yo empiezo ya estaba contratada Pía aunque no había arrancado y ya estaba arreglado que Maite iba a pasar de cronista al piso, con lo cual no estaba prevista mi presencia ni físicamente ni presupuestariamente, yo solamente había ido hacer un reemplazo. Cuando iba a venir Pía, yo voy y me despido de Ángel muy agradecida y él me dice que no me vaya de ninguna manera, que yo me gané el lugar y él quería que me quedara. Pero yo seguí yendo pero siempre reemplazando a alguien. Lo que pasó ahora es que se terminó este reemplazo porque volvieron Andrea Taboada y Mariana Brey. Cuando yo me vuelvo a despedir de Ángel diciéndole que ojalá nos volvamos a ver cuando haya otro reemplazo, él me dijo que sí, que era probable que yo vuelva dentro de poco para otro reemplazo si es que no pasa nada raro, ya que Yanina se va de vacaciones dentro de poco".

"Si bien Yanina no me sacó, es verdad que ella me estuvo hostigando todo el tiempo para que yo quisiera irme. Pero yo no me iría del programa por algo que ella haga. Ahora no estoy porque se terminó el reemplazo y si existe de nuevo la posibilidad de estar en el programa yo vuelvo muy contenta", remarcó Duré tras los varios cruces que tuvo con la mujer de Diego Latorre.

La conversación en el live se fue poniendo más picante, sumando los comentarios de la gente, y Nancy le hizo una recomendación a la rubia: "Yo no soy psicóloga, no tengo conocimientos profesionales sobre el tema, pero sí me gustaría que algún psicólogo que esté viendo saber cuál es la patología que tiene ella ya que ella necesita permanentemente estar denigrando a otra persona como para reafirmarse como ella misma. En este caso fui yo, pero antes han sido varias personas. Calculo yo que debe haber algún tema de inseguridad ya que permanentemente para sentirse bien tiene que agredir al otro. Yo creo que todos deberíamos ir al psicólogo porque todos arrastramos cosas y todos actuamos en base a lo que de alguna manera nos ha pasado en la vida. Pero yo observando la situación, creo que algún problema tiene porque no se entiende. Ella se ha ensañado conmigo por mi manera de vestir, por mi color de piel y por un montón de cuestiones. Pero yo he vivido un montón de situaciones de mi vida que ya muchos lo saben sobre violencia familiar, yo he superado a un montón de Yaninas Latorre en mi vida, con lo cual a mis 48 años una Yanina Latorre no va a poder conmigo. Yo sé que estando en ese lugar, no es fácil estar con una persona que permanentemente te agrede".

"Yanina dice que es graciosa y yo no entiendo en el año 2021 quién se puede reír viendo a dos mujeres peleándose. No me causa risa, las agresiones entre mujeres no las festejo", añadió. .

También habló de Cinthia Fernández y de Pía Shaw: "Yo a Cinthia la respeto muchísimo, es una persona que ha sufrido mucho y ha sido atacada. Ella vive peleando contra los prejuicios porque viven prejuzgándola. Y entiendo que Cinthia ya ha sido víctima de Yanina varias veces y entiendo que Cinthia no quiere tenerla en contra a Yanina, prefiere estar de su lado y la entiendo".

"Con Pía me pasó algo en particular. Y cuando ella se incorpora al programa, sabemos que es un programa difícil y que muchas personas la han pasado mal, me di cuenta que la mayor preocupación de Pía era caerle en gracia a todas y sobre todo a Yanina Latorre. Pía llamó a cada una para saber si estaba todo bien antes de ingresar al programa... Y la veo a ella de querer estar del lado de Yanina porque Yanina se lo impone. Y como yo no soy una angelita fija, siempre fui de reemplazo, yo no tenía nada que perder y podía discutirle todo. En los cuatro meses que estuve nunca me agregaron al chat de las angelitas, yo siempre hablaba con los productores o con Ángel. Igual yo estoy muy agradecida a Ángel y a la producción por darme el espacio", finalizó Nancy Duré.

