Nancy Dupláa se vacunó contra el coronavirus: "Dispuesta a salir a las pistas"

Nancy Dupláa compartió una foto en las redes desde uno de los centros de vacunación de CABA el domingo tras recibir la primera dosis contra el coronavirus.

La actriz y pareja de Pablo Echarri expresó cómo se sintió después de ser inoculada. Y agradeció al personal médico que la atendió.

"Gracias Evelyn! Maravillosa atención en el Movistar Arena…Aquí con mi primera dosis dispuesta a salir a las pistas!!!", expreso feliz la actriz.

Cabe recordar que hace unas semanas, Echarri confesó sus ganas de incursionar en política de manera activa en un cargo. Así lo contó en diálogo con su cuñado, Quique Dupláa, en charla con AM 750.

“¿Existe en algún lugar del futuro abrazar la carrera política, ser legislador porteño o diputado nacional?”, le preguntó Dupláa al actor.

“Está dentro mío. Ya los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de Sagai es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es algo fáctico y palpable”, respondió Echarri, quien se desempeña como tesorero de SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes.

Y argumentó: “Yo prefiero lo ejecutivo porque los años de Sagai me dieron experiencia administrativa. Me gusta mucho la intendencia. Me parece que en un espacio como un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que está en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas, pero también poniendo en marcha la cuestión administrativa, yo soy muy pragmático con lo que se puede y no se puede hacer”.