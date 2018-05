Nancy Dupláa reveló qué disfraces usa con Pablo Echarri, a la hora de la pasión

Nancy Dupláa estuvo como invitada en Pampita Online y habló sobre su matrimonio con Este martes,estuvo como invitada eny habló sobre su matrimonio con Pablo Echarri y los métodos que ambos utilizaron para llevar adelante la pareja.

"Hicimos terapia de pareja para darle un poco de inyección al asunto", arrancó a contar Nancy, luego de que Pampita indagara. Y agregó: "Me parece que en las parejas es importante la conversación. Conversar todo lo que empieza a achancharse, lo que no empieza a suceder. Ahí es el momento de conversarlo".

"¿Quién decía 'vamos a la terapia', vos o él?", quiso saber la conductora. "Él, es muy de armas tomar. Yo estaba de acuerdo en sumar, pero él es un poco el que concreta. Es un capo y tiene ganas de seguir juntos", aseguró la actriz.

Luego, mirando la cámara, Nancy ofreció un consejo personal: "Primero, los chicos se van a cualquier lado. Al ser famosos o conocidos es incómodo ir a ciertos lugares, pero si no hay algunos donde podés pasar una noche. Eso hay que hacerlo cada tanto, señora", disparó, cómplice.

Más tarde, la protagonista de 100 días para enamorarse le confesó a Pampita que usa lencería y otros adminículos relacionados con la pasión. "¡Todo! Me compro todo, me pongo lencería, pero no voy a decir nada porque capaz a alguno le da un poco de impresión...".

Finalmente, reveló los disfraces que usa junto a Pablo: "Hay algunos puntuales. La enfermera está bueno, la maestra, la masajista. Soy buena haciendo masajes y él también", concluyó.

