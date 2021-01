Nancy Dupláa: "Tener una postura política hace también que algún compañero tampoco te quiera"

Nancy Dupláa estuvo como invitada el martes a "Los Mammones", América, y se refirió a su marcada postura política y cómo repercute entre sus colegas y en la gente.

"Algunos me odian. Tener una postura política hace también que algún compañero tampoco te quiera", indicó la actriz.

"Hay una cercanía, una empatía, que yo la disfruto y es muy permanente. Después lo otro sucede cuando hay dos o tres juntos y se genera quilombo", precisó.

LEER MÁS: ¿Natalia Oreiro es más argentina que uruguaya? La respuesta en el el ping pong de "Los Mammones"

Y sobre algún entredicho con la gente que vivió, explicó: "Se plantea desparejo porque viene uno que te dice de atrás una cosa que no da y decís: qué pasa, qué me decís. Es profundamente violento. No hay que entrar en esa violencia porque va a terminar todo mal".

"¿Volvieron mejores?", le consultó después Jey Mammon sobre el actual gobierno. "Sí, claro", sentenció Dupláa.

LEER MÁS: Jey Mammon renunció al "Cantando 2020": "Estoy bien, les quiero agradecer"