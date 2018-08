Nancy Dupláa sobre la crisis económica: "El gas hay que pagarlo en cuotas porque es imposible garparlo"

"100 días para enamorarse" se reunió para celebrar el éxito de la ficción más vista de la televisión argentina. En la noche del martes, todo el elenco dese reunió para celebrar el éxito de la ficción más vista de la televisión argentina.





Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín, junto al resto del elenco y la producción de la comedia que se emite por Telefe brindaron por el éxito de la tira que lidera todas las noches el rating del prime time. En un clima alegre y festivo, junto al resto del elenco y la producción de la comedia que se emite porbrindaron por el éxito de la tira que lidera todas las noches el rating del prime time.





PrimiciasYa.com estuvo presente y pudo dialogar con todos sus protagonistas en exclusivo. En charla con este medio, Nancy Dupláa manifestó: "Tenemos un combo imbatible por ahora que es contar la historia que nos gusta, tener un elenco increíble, unos autores maravillosos, una producción acorde y siempre sorprendente, y encima un número que nos acompaña".





Y luego agregó: "La tira seguirá hasta diciembre y después no sé qué haré. No planifico muy a largo plazo, salvo a que no me alcance la guita y tenga que salir hacer algo el año que viene. Siempre me tomo mis tiempos, descanso bastante".

Por otro lado, Nancy se refirió la situación social y económica del país: "Es algo que no deja de preocupar porque verdaderamente hay gente que no la está pasando muy bien y no está civilizada del todo. Pobre esa gente que en algún momento de sus vidas habían logrado tener algo, subir al sistema, ser alguien, obtener derechos o poder estudiar en la universidad... Es algo que dejó de serlo, se han perdido los derechos adquiridos. La economía, entiéndase o no, la realidad es que no te alcanza la guita: el dólar sube, el gas lo tenés que pagar en cuotas porque es imposible garparlo. Entonces hay una cuenta que el ciudadano común se hace y se da cuenta que la cosa muy bien no está.

Al ser consultada sobre lo que se le hace más difícil pagar, indicó: "Lo que más estoy pagando yo es el gas, ¿será que tengo gases? ¿será eso? (risas). Es imposible, por eso hay que pagarlo en cuotas".





Además, manifestó su opinión al no aprobarse en el Senado la ley de la legalización del aborto: "Hubo un triunfo que es el triunfo de la conciencia sobre el tema, es un triunfo que no va a volver atrás. Y también que se instale el tema, se instaló de manera contundente en los corazones y en las cabezas de muchas personas. Entonces para mí eso es un triunfo. El resultado fue totalmente desmoralizante porque sigue habilitando la clandestinidad y la muerte. Seguimos esperando todos los ciudadanos que no estamos de acuerdo con el fallo cuál es la solución para esto que existe, que es una realidad".





¡Mirá la entrevista completa con Nancy Dupláa!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino