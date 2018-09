Naiara Awada y su ausencia en el "Bailando": "Lo del año pasado no fue algo que decidí, fue un tema de salud"

"No sabía si mirarlo o no. Yo les tengo un amor profundo, a mí el Bailando me dio todo, fue la primer puerta grande que se me abrió después de mucho tiempo de remo. Yo sentí que a mí me cuidaron un montón, más con el tema de salud que tuve, no puedo decir nada, se portaron de diez", comentó la actriz en charla exclusiva con este medio. comentó la actriz en charla exclusiva con este medio.



"Yo los quiero muchísimo y obviamente hay cierta parte que me da bronca porque me gusta mucho el baile, me formo y estudio pero bueno, el certamen no es sólo de baile, es un certamen de muchas otras cosas y de baile. Entonces, a esta altura nadie puede decir que debería haber sólo bailarines porque no se trata de eso el Bailando. Si alguien dice eso, no entendió el programa".





Y comentó: "Jujuy (Jiménez) no me cae bien para nada. Tuve un cruce fuerte. Es una persona que se hace la buena y es re contra falsa. Me mandó al psicólogo. Yo en ningún momento desmerecí su oportunidad, al contrario, así como en su momento la tuve yo está bueno que todos la puedan tener. Simplemente no entiendo por qué yo no tuve mi lugar este año cuando estaba hablado desde el verano. Ojalá que sea como me dijeron los productores que es para el año que viene, que este año querían renovar".

jujuy jimenez.jpg



"Este año me quedé con ganas de estar en la pista. Lo del año pasado no fue algo que decidí, fue algo que irrumpió con mi feliz participación, el equipo venía súper bien, pero no podía volver. Volver en algún momento es todo lo que deseo y poder demostrar todo lo que sé de baile. Todo pasa por algo, yo estoy con mucho trabajo y estreno dos películas, una en septiembre y otra en octubre, 'En Peligro' y 'Hasta que me desates', y con mi marca de ropa", finalizó Nai.

bailando 1.jpg