Naiara Awada: "Tuve un ataque de pánico pero hoy estoy muy bien"

"Estoy muy bien después de tres meses de estar parada, descansando y reponiéndome. Volví a a dar notas, recargada y volví con todas las ganas. La verdad que estoy muy feliz y con muchas ganas de volver al ruedo", comentó Nai.



"Tengo muchas ganas de volver al Bailando y darle revancha. Claramente no me bajé porque quise sino porque no pude, tuve un ataque de pánico pero hoy estoy muy bien".





"Estoy volviendo a entrenar y bailar de a poco. Voy a estar en el espectáculo de Jey Mammon esta noche, todo marcha muy bien. Ojalá se cumplan mis sueños. La verdad estoy muy bien". Y cerró:









Lo cierto es que la actriz está reapareciendo de a poco y dialogó en exclusiva conluego de estar unos meses alejada de los medios.