Naiara Awada: "Sentí que Mica aprovechó la situación para hacerme sentir mal a modo vengativo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Naiara Awada y Micaela Viciconte se cruzaron al aire en "Incorrectas", América, cuando la panelista le preguntó a la actriz por su antiguo affaire con Chano. Ahí se generó un clima de tensión entre ambas.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Naiara quien explicó sobre este cruce televisivo: "Pudimos aclarar un montón de cosas con Mica, claramente teníamos un montón de temas pendientes. Es una persona con la cual tengo temas hace un año, no es que nuevo y ayer arrancó en lo de Moria".





"Sentí que ella aprovechó la situación para hacerme sentir mal a modo vengativo. Llegué al canal y todas nos saludamos muy bien y con ella no, ni nos saludamos. De hecho ella se estaba maquillando y yo esperé para no cruzarnos porque sentía que era el programa donde trabajaba ella y yo soy súper respetuosa, educada y me ubico. Por eso me corrí y traté de todo el tiempo ser ubicada y darle su lugar", argumentó la actriz.



"Lo primero que hizo fue preguntarme cuánto tiempo estuve de novia con Chano cuando ella sabe perfectamente que no fue mi novio. Me di cuenta el tono de la pregunta. Es una lástima porque es una chica que tiene mucho potencial. está viviendo su momento, pero es agresiva y no sabe aprovechar bien su momento porque podría transmitir un poco de mejores mensajes".





"Estoy en un momento de aislarme un poco de los quilombos mediáticos y estoy tratando de hacer otra cosa. Pero no te queda otra que responder, yo no me voy a quedar callada si me siento atacada: Me hizo la pregunta y ella sabía la respuesta porque me conoce", finalizó Nai.





