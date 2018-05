Naiara Awada: "Necesito vestir siempre a gente que admiro, no modelos"

Embed Una publicación compartida por N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A (@naiawada) el May 1, 2018 at 10:17 PDT



"Este es un proyecto que la idea es fusionarlo con algo artístico. Quiero hacer la diferencia, no desde un lugar empresarial, sino que sea una marca para artistas. De hecho, ya vestí a una rapera argentina de 17 años, Dakillah, que es la cara de la marca y la está rompiendo", comentó la actriz en exclusiva.

"Necesito vestir siempre a gente que admiro, no modelos. No quiero hacer el típico desfile, quiero romper con la estructura típica. No porque tenga nada en contra de los modelos, pero no hacer lo que hace todo el mundo sino mostrar la ropa haciendo shows bailando. Vamos a mostrarlo por el interior y en todos lados con mi coreógrafo", argumentó.





"La idea es hacer cosas transgresoras y que funcione más como una productora audiovisual, con mucho contenido".





Y contó cómo surgió este proyecto: "La idea de la marca estuvo desde siempre, era mi sueño. Me asocié con Zulema,que es mi tía del corazón, juntas ideamos todo. Se llama Nai Black y el logo es una oveja negra con una corona y es como un chiste acerca de quien soy".