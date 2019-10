Naiara Awada post elecciones: "Quedaba mucho para hacer pero no se pudo, ojalá que vuelva Mauricio"

Naiara Awada estuvo en el estreno de la película "Crímenes imposibles" como muchos otros famosos y aclaró en diálogo con PrimiciasYa.com que recompuso su vínculo con el actor Federico Bal tras aquella pelea pública.

"Ahora estamos reconciliados (sobre Bal), tuvimos un encontronazo pero ahora somos amigos. Me encantaría trabajar con él y con la mamá (Carmen Barbieri) también. Siempre fuimos buenos conocidos, lo quiero mucho. Mi papá (Alejandro Awada) lo coacheó mucho para la película", explicó Naiara en charla con este medio.

Sobre su relación con David, comentó: "Me encanta estar tan enamorada y conviviendo, estoy muy feliz. No le gusta las cámaras pero me acompaña".

En cuanto a las elecciones, la actriz explicó: "Estaba esperanzada de llegar al balotaje pero recibí tantas agresiones que prefiero bajar un poco el perfil y no hablar, dedicarme a actuar".

"Yo lo apoyé a Mauricio en el último tiempo y por mi tía (Juliana Awada), que sabía que era algo importante para ella seguir acompañándolo", enfatizó.

"Quedaba mucho para hacer pero no se pudo. Ojalá que vuelva. Vamos a ver qué medidas toma el nuevo presidente, para mí se vienen momentos duros, pero hay que esperar", cerró Awada.

