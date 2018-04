Naiara Awada: "Lo de Pasión fue un chiste, estoy cansada que me ataquen para tener prensa"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Pasión", AméricaTV, el sábado y allí se dio un cruce con las bailarinas del programa. Naiara Awada estuvo como invitada al jurado del sábado y allí se dio un cruce con las bailarinas del programa.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Nai quien explicó sobre este tema: "Estoy harta que se cuelguen de mí. Yo fui a pasarla bien y fue un chiste. Después vi que lo levantaron de todos lados, no tengo ni idea qué pasó".



"Fue un chiste. Yo tengo la mejor con todo el mundo pero estoy medio cansada que capaz chicas que recién arrancan porque en algún momento tuve un perfil más mediático me atacan o se quieran colgar para prensa, la verdad que me duele".





"Yo estoy tratando de estar más tranquila. Fui ahí a hacer mi trabajo y estoy cansada de que me ataquen como para tener prensa. No sé si el error es mío de haberme comportado así en algún momento, porque ahora la estoy pagando", fundamentó la actriz.







"No paran. ¿Por qué yo me tengo que comer que chicas que ni me conocen me estén atacando de esa manera? Entre mujeres además, que somos del mismo género".





"Lo de Pasión fue un chiste, yo compartí camarín con ellas, me pidieron fotos, nos reímos, fue una broma lo de alzada para generar un poco de humor y la otra me contestó re mal, todo exagerado para generar quilombo. Que se sigan colgando de mis tetas, como dice Moria", finalizó.