Nai Awada vs. Sofía Jujuy Jiménez: "Ni en pedo tomaría un café con ella, me parece una tarada"

Nai Awada quedó afuera del Sofía Jujuy Jiménez había sido convocada, puso el grito en el cielo y la criticó a través de las quedó afuera del Bailando , pero cuando se enteró quehabía sido convocada, puso el grito en el cielo y la criticó a través de las redes sociales

Por su parte, la ex del Pelado López se defendió y mandó a hacer "terapia" a la sobrina de la Primera Dama.

"Ir a terapia no te hace ser una persona demente ni nada, así que si sos burra, informate", dijo Nai en La previa del show (Ciudad Magazine).

Luego, agregó: "Yo no la agredí, dije que no me parecía interesante para el show... Le dije que era un plomazo después que ella me agredió y me mandó a terapia. Me dolió porque no estoy loca, tuve un ataque de pánico, algo que le pasa a todo el mundo ¡googleenló!".

Finalmente, cuando le preguntaron a Nai si tomaría un café con Jujuy para arreglar las cosas, su respuesta fue contundente: "¡Ni en pedo! Me parece una tarada, perdoname la palabra, pero me parece una tarada".

Mirá!

Embed Recién leí la lista de todos los confirmados del bailando este año . volveré el año del talento. Me consoló leerla! Buenas noches Sofia jujuy , la azafata.. muy mega el staff che . Se la pierden — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de julio de 2018 JUJUY GIMÉNEZ WHO? En el bailando y yo no estoy? #injusticia — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de julio de 2018

