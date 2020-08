Naiara Awada: "Tuve una semana de mucha angustia, colapsé emocional y psicológicamente"

Naiara Awada reapareció el martes en Twitter luego de varios días de ausencia y explicó que se alejó debido a un colapso que sufrió por tantos meses de cuarentena.

"Hola. Debido a tantas preguntas les agradezco muchísimo su preocupación. Estoy mejor pero tuve una semana de mucha angustia, ansiedad.. opresión en el pecho fuerte de tanta angustia. Básicamente una crisis. Necesité alejarme de las redes unos días y sigo triste pero mejor", indicó la actriz.

"Había cerrado mi Twitter porque estaba tan triste que no quería ni levantarme de la cama entre tanta agresión por acá mas no trabajar mas el encierro", agregó.

Y fundamentó: "Creo que es normal después de tantos meses de encierro estar así. Es sumamente entendible nadie soporta".

"La falta de trabajo más algunos problemas personales familiares hicieron que COLAPSE emocional y psicológicamente. No tenía ni sentía ganas de estar en redes mostrando algo que no era . Con esto quiero decirle al presidente que la salud mental es sumamente importante y no da más", aseguró Nai.

"Gracias a todos por preocuparse y ojalá pueda trabajar pronto que es lo que me salva de todo", finalizó ya más tranquila.