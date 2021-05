Nai Awada reveló el verdadero motivo de su renuncia al "Bailando 2017"

En una entrevista con Tomás Dente para "Vino para vos", Nai Awada reveló un fuerte recuerdo sobre la salud de Alejandro Awada. La actriz contó que su salida del "Bailando" en 2017 no estuvo motivada por razones de estrés como había contado en su momento, sino por una complicación en la salud de su padre.

"Fue un pico de estrés provocado por un montón de cosas que me vinieron todas juntas. No fue por el programa sino por una sensación mía de presión muy fuerte. Fueron muchas presiones juntas las que lamentablemente hicieron que tuviera que tomarme un descanso. La pasaba bien en ShowMatch y fue una triste decisión la que tuve que tomar. Me quedo con los mejores recuerdos", señaló Nai en ese momento, a tres meses de su salida. En ese entonces, llamó la atención que la actriz decidiera renunciar ya que había hecho una fuerte campaña para entrar al certamen.

Pero no fue toda la verdad. Cuatro años después decidió contar el verdadero motivo. En ese entonces, Nai se encontraba muy expuesta ya que el presidente era Mauricio Macri y su tía Juliana Awada, la primera dama.

LEER MÁS Nai Awada: "Es muy feo como joven querer irme del país porque la economía está cada vez peor"

"En LaFlia pensaban que yo tenía un pico de estrés, y seguro decían 'qué tonta, como vas a renunciar por eso'. Y yo había tenido ataques de pánico. Una ansiedad heavy. De hecho hace poco la escuché a Jime Barón que ella también tuvo y se anima a contarlo. Porque la gente se avergüenza y no hay que tenerla. Nunca tuve depresión, fue un hecho aislado de crisis de ansiedad y pánico que me sobrepasó. Y no pude. Y nadie sabía por qué, porque yo tenía que estar muda", señaló.

"Mi papá estaba muy mal en ese momento y yo no lo podía contar. Porque si yo abría la boca no era papá Raúl, era Alejandro Awada, hermano de Juliana Awada y toda la prensa se iba a enterar. Cuando uno se guarda las cosas, te explota en el cuerpo. Yo me guardé meses que mi papá estaba mal, no quiero dar detalles porque son temas de él pero estaba con una depresión muy grande. Yo salía de ensayar y lo iba a ver. No estaba bien alimentado por la depresión entonces se agarró una neumonía por las defensas bajas, terminó en el hospital. Iba a bailar y mi mamá estaba de viaje y mi papá estaba mal y no podía irme a ver al Bailando. Yo estoy segura que si no me hubiera ido a ver. Yo yo me tenía que bancar que dijeran 'no la va a ver porque está avergonzado. Y estaba mal de salud. Y yo lo cuidé y puse la espalda por él. Y no lo conté porque prefería que piensen 'qué tarada, tiene estrés' a que supieran algo", añadió.

"Pero hoy está bueno porque pasaron tres años y es liberador. Y también que si alguna vez Marcelo ve esto que sepa que estoy eternamente agradecido. Y el día de mañana si me vuelven a convocar voy a estar feliz de estar. Dijeron de todo, que no me gustaba el programa, que Juliana me había pedido que me baje. jamás nadie de mi familia me dijo nada. Al contrario, mi abuela Pomi que la amo, me miraba. Me hubiera encantado seguir pero tenía a mi papá en el hospital con una neumonía severa, para una nena de 23 años, era imposible sostenerte", cerró Nai.

LEER MÁS Nai Awada cansada de las críticas a su cuerpo: "Que nadie les diga cómo ser, ¡esto tiene que parar!"