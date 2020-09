Nai Awada reveló que "Cachete" Sierra le tiró onda y el actor salió a cruzarla

En la mañana del martes, Nai Awada tuvo un sorpresivo cruce con "Cachete" Sierra durante la emisión de "LAM" (El Trece).

Todo inició cuando la actriz contó que el participante del "Cantando 2020" le había tirado onda cuando ella fue a ver Sex, la obra que lo tiene como uno de sus protagonistas.

"Es tremendo Cachete, a él le gustan las chicas con novia eh, a Cachete", dijo. "No, yo estoy de novia hace dos años y en el medio alguna vez me ha escrito. Porque yo fui a ver Sex y es muy fuerte la obra. Ese día fui sin mi novio, porque mi novio tenía que trabajar, y yo no sabía que era tan fuerte. Apareció directo a mí y me dijo una frase. No tocó porque yo no lo dejé, pero dijo algo muy polémico. No es fuerte, me dijo algo como "¿viniste sin tu novio?", pero me pareció desubicado", recordó.

LEER MÁS Naiara Awada: "Tuve una semana de mucha angustia, colapsé emocional y psicológicamente"

"Era un personaje, pero me sentí un poco incómoda, e intentó besarme, pero no me lo chapé. Me da la sensación como que le gusta lo imposible, tampoco yo soy Laurita Fernández, pero debe tener miles de minas. Es el típico chico que debe tener el amor como medio trabado, esos chicos que se hacen los langas como ay, no, yo con el amor, poliamor, pero es porque no puede enamorarse", agregó.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Cachete le contestó a través de un audio que le envió a Ángel de Brito.

"Qué locura eh, esa muchacha fue a ver Sex, me atacó con todo y después la siguió por redes. Que no diga nada porque tengo la captura de pantalla de todos sus mensajitos eh. Mentirosa, mentirosa", señaló Sierra.

LEER MÁS Covid-19: Naiara Awada mostró su preocupación tras ir al programa de Lizy Tagliani