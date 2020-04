Nai Awada se peleó con Lizardo Ponce en un vivo en las redes por sentirse ninguneada

La actriz se enojó con el panelista de espectáculos luego de que no se sintiera cómoda ante un comentario. Mirala.

Los famosos suelen realizar vivos en sus redes para hablar con otras celebrities y entretener a sus seguidores que -como ellos- están realizando la cuarentena obligatoria en sus casas para evitar contagios de coronavirus.

En plena madrugada, Nai Awada aceptó sumarse a un vivo que estaba haciendo Lizardo Ponce, pero las cosas no salieron como esperaban.

Mientras charlaban, Nai sintió que el periodista la trataba despectivamente con ironía. “Soy una colega tuya”, le dijo ellas y él le respondió: "Vos no sos mi colega”.

“Qué colegas, Vos sos una actriz. Una reconocida actriz en el mundo del cine y las series. Yo no”, fue la frase de Lizardo que enfureció a la hija de Alejandro.

“Que forro sos, boludo, Me invitás a un vivo para forrearme. Vos te creés que me creo de verdad lo que me decís?”, dijo la morocha enojadísima.

“Te voy a decir una cosa. La verdad, es la última vez que me meto en un vivo tuyo porque sos un maleducado. Sos un maleducado”, sumó.

“Sos un irrespetuoso. No sé qué hago a la 1.40 de la mañana contestándote a vos. '¿Una reconocida actriz?' ¿Ese es tu humor? ¿Me tengo que reír?. Que gracioso”, volvió a decir mientras los seguidores se quedaban helados con el picante cruce.

