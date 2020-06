Covid-19: Naiara Awada mostró su preocupación tras ir al programa de Lizy Tagliani

"Hasta no grabar me quedé con el barbijo al costado", indicó la actriz tras enterarse de los casos positivos que hubo en el ciclo.

Desde el programa "El precio justo", Telefe, que conduce Lizy Tagliani, se confirmaron tres casos positivos de coronavirus por lo cual el ciclo dejó de emitirse en vivo hace unos días.

En este marco, Naiara Awada se mostró muy preocupada porque formó parte del ciclo de juegos como invitada antes de que se confirmara la noticia.

"Soy muy cuidadosa, creo que me paso de paranoica. Me llamaron para bastantes notas y no fui", admitió la actriz en diálogo con el ciclo radial "Por si las moscas".

"Al único lugar que fui fue al El precio justo,que fui por una marca que me paga para hacerle publicidad... La verdad es que necesito trabajar", añadió.

Y amplió: "Tenía muchas dudas de ir al programa, pero somos de los más perjudicados... Los que hacemos shows, los que hacen tiras”.

"Esto (los casos positivos) no se sabía cuando fui. Fui a grabar y, a los dos días, se supo el resultado. Si mi amigo, el productor, hubiera sabido, no me hubiera hecho ir y tampoco se hubiera hecho el programa”, profundizó Nai.

Y amplió sobre los cuidados que tuvo: “Llevé mi alcohol en gel, hasta no grabar me quedé con el barbijo al costado... Solo un momento me saqué una foto con un compañero. Lo podría haber evitado, pero uno a veces se olvida”.