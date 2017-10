Nai Awada le contestó a la Bomba Tucumana: "No me gustó cómo trató a los bailarines"

Bailando 2017" se vivió una tensa situación entre la Bomba Tucumana y Naiara Awada, cuando una broma de la actriz desató la furia de la cantante tropical. El jueves en el "se vivió una tensa situación entre lacuando una broma de la actriz desató la furia de la cantante tropical.





La hija de Alejandro Awada y sobrina de la Primera Dama terminó riéndose del enojo de Gladys, y en charla con este medio intentó explicar lo acontecido.









Y cerró: "Después creo que no fue un enojo real, no tengo nada en contra de ella. Obviamente, no me gustó el comentario que hizo. Pero está todo bien, no hay una enemistad, ni odio, ni nada con ella. Cada uno sabe lo que hace, cómo se maneja... Ella fue la que se calentó, yo no hice nada".

comentó Nai.