Nai Awada: "Es muy feo como joven querer irme del país porque la economía está cada vez peor"

La actriz Nai Awada atraviesa la misma crisis que muchos compañeros que se quedaron sin trabajo por la poca ficción que se realiza en nuestro país.

La merma en inversiones de programas de ficción sumado a la pandemia que suspendió todo tipo de actividad actoral fueron un combo imperfecto que llevaron a la depresión a la hija de Alejandro Awada.

La carrera actoral de Nai se gestó básicamente en el cine y el teatro y tuvo su explosión mediática en redes sociales y en el programa "Bailando 2017". Hizo varias películas como por ejemplo, "El encuentro de Guayaquil" y "Terror 5".

En un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, la actriz manifestó cómo vive este momento tras sin poder trabajar hace más de 6 meses: "No se puede estar tanto tiempo sin trabajar. Como actriz se vive una situación compleja porque no tenemos ningún protocolo y la Asociación Argentina de Actores jamás se comunicó con nosotros. No tengo ni novedades de ellos. Estamos en una situación de desamparo y hay que pagar un montón de cuentas. Nadie te da una mano y yo por suerte tengo la ayuda de mis padres, que no todos la tienen. Tengo muchos amigos actores que están en una situación muy complicada", comenzó diciendo.

En esa misma línea, Nai agregó: "Lo que no entiendo por qué se hizo una cuarentena tan larga y los casos están cada vez más complicados. La economía cada vez está peor, no entiendo de qué sirvió esta cuarentena. Empeoró mucho las cosas y quitó muchísimo trabajo. Ahora se están abriendo las cosas mientras se está tocando el pico, no se entiende. Y yo aún no puedo estrenar una película, trabajo desde los 16 años e hice muchas películas. Lo que más amo en la vida es actuar y estoy bastante angustiada por no poder trabajar".

Luego, confesó: "Es muy feo como joven querer irme del país, esa es mi sensación. De ahí a que lo concrete, hay un trecho muy grande. Todo el tiempo pienso en primas que viven afuera, en las posibilidades que yo tendría afuera... Yo amo mi país, pero siento que cada vez estamos peor".

Por último, Nai Awada, dijo: "Los políticos no paran de robar y tampoco dan posibilidades para que se pueda trabajar. Me duelo pensar en esto, pero necesito tener una vida tranquila y feliz. No estoy muy contenta con tener esta sensación por lo que está pasando. Tampoco creo que haya que liberar todo, pero tampoco que estemos encerrados todo el año. Hay que buscar una solución".

