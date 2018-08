Nai Awada explotó contra Mauricio Macri por la suba del dólar: "Es un so..."

Este jueves, Naiara Awada , la sobrina de la primera dama Juliana Awada , explotó en las redes sociales por la escalada del dólar y le dedicó al presidente todo tipo de calificativos insultantes.

"NO SOY K NI PRO. Solo soy una joven con mucho miedo. Por favor amo mi país: señor presidente no quisiera estar en sus asquerosos zapatos", arrancó la actriz en su cuenta de Twitter.

Con el correr de los minutos y la escalada del dólar, Naiara se fue calentando: "Sigan tratando de convencernos cuando la gente no llega a fin de mes y se caga de hambre. Al señor presidente LE CHUPA UN HUEVO . Entonces a mí me chupa un huevo que se haya metido en mi familia. Voy a hablar de lo q se me cante como ciudadana joven q soy con miedo".

Y siguió: "Que asco me da el señor presidente y todo su equipo de conchetos infradotados q no saben NADA ni les importa la gente cuando se están cagando de hambre . Nos están hundiendo!!!!", expresó luego.

Finalmente, tuvo un intercambio con Jorge Rial, quien expresó escribió que "La sobrina también trae tranquilidad".

Pero la morocha pateó el tablero: "No entiendo tu ironía Jorge, me estoy expresando, qué te pasa? Estoy asustada como cualquier ciudadano que ama su país. Estamos en manos de INCOMPETENTES que no saben NADA. Me entristece muchísimo. Me avergüenza que mi tía este con este SORETE Y ME CANSE DE NO EXPRESARME".

