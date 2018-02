Nai Awada, enfurecida con la familia de su padre: "Me voy a sacar el apellido"

reapareció en la escena mediática luego de algunos problemas de salud por los que atravesó el año pasado y que la hicieron tener que bajarse del

Pero ahora, a poco de volver a subirse al certamen que conduce Marcelo Tinelli, la morocha comienza a llamar la atención nuevamente y dispara contra su familia paterna por no haberla saludado para su cumpleaños.

"Impresionante la desilusión que siento . No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele . Que fue lo que tanto hice ? Más después de lo que me pasó. HORRIBLE . Si yo hablara...triste", escribió Naiara en Twitter.

Luego, amenazó a los Awada: "Lo enojada que estoy posta con lo que los cuidé. Me voy a cambiar el apellido. No lo hago solo por mi viejo . Q les pasa? No les gusta mi sexualidad no les gusta quien soy? Y si yo hablara de Uds? Uy uy #losawada muy triste la absoluta X. FIN ni mi abuela me llamo!!!".

¡Terrible!

