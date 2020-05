Nai Awada, durísima con Yanina Latorre y Lizardo Ponce: “Son gente de mierda”

No todos los vivos en cuarentena aportan paz y humor por estos días. Algunos están cargados de tensión y otros con declaraciones explosivas. Tal como fue el de Nai Awada con PrimiciasYa.com.

Este lunes, la actriz dialogó con este portal y, entre otros temas, se refirió al conflicto que tuvo en este último tiempo con Yanina Latorre y Lizardo Ponce.

En el verano, Nai criticó a la panelista de “LAM” por la forma de ejercer la profesión en los medios de comunicación. “Yo no soy como Yanina Latorre, ella se pelea con todo el mundo y le chupa un huevo todo”, expresó la actriz. A lo que Yanina contestó en Twitter: “Está muy obsesionada conmigo. Me chupa un huevo ella, no sirve ni para espiar. Y diganle que no peleo, hablo, opino y me la banco. No como ella que destrozó a LAM y es tanta la desesperación que tiene que se volvió a sentar ahí”.

LEER MÁS Nai Awada se peleó con Lizardo Ponce en un vivo en las redes por sentirse ninguneada

Y hace un mes, mantuvo un fuerte cruce con Lizardo durante un vivo de Instagram. Ella sintió que el periodista la trataba despectivamente con ironía y luego hasta la trató de homofóbica.

Al ser consultada por el tema, Nai dijo en el live que mantuvo con PrimiciasYa.com que “no volví hablar con Lizardo después de eso". "Esto de hacer ahora los vivos juntos que tiene mucho éxito, la gente los ve un montón. Pero a veces dejan de ver la realidad y de ver las cosas malas que hacen. Yo no soy una persona conflictiva… Pero siento que la gente cuando habla mal de uno es por show o por querer sacar la mierda que tienen adentro. Se agarraron de mí porque yo soy como la más fácil para atacar. No quiero darle ni tema para que hablen de mí. Prefiero que hablen de otros, ahora estoy muy tranquila”, sumó.

Y destacó: “El conflicto más fuerte no lo tengo con Yanina, lo tengo con Lizardo. Hace un tiempo fui a Los Ángeles de Mañana y ella en un corte me vino a saludar, ella es un poco así. Yo sé que labura de esto, pero mientras no se meta con mi familia está bien. No me gusta entrar a un vivo y que me esté insultando, pero lo hace así con todo el mundo. En general me chupa un huevo”.

“Con Lizardo estaba todo bien, y no estuvo bueno un montón de cosas de las cuales él se agarró como para ensuciarme. Me trató de homofóbica y ventiló un video de hace 4 años y que está sacado de contexto. Yo no soy para nada homofóbica y tengo muchos amigos gay, además trabajo desde los 15 años en fiestas gay. Fue muy o como la saña con la que se agarró de mí. Me insultó, yo estaba mirando un vivo y me sacó… Fue una falta de respeto hacia mí”, añadió Nai.

Por último, sentenció: “Sinceramente no me hacen nada en mi vida estas personas, entiendo que forma parte de lo que tengo que convivir en este ambiente. Ya estoy acostumbrada a gente de mierda… Es gente de mierda. Uno tiene saber lidiar como en cualquier trabajo, con gente de mierda. Se metieron conmigo y los quiero lejos, sobre todo a Lizardo. No tengo idea si ellos saben hacer otra cosa que solo hablar mal de la gente, parece que es lo único que hacen para poder trabajar. Yo no quiero ser parte de eso, porque me hicieron bullyng directamente… Son personas con energía bastante oscura”.

LEER MÁS Furioso cruce entre Ángel de Brito y Nai Awada en las redes: “Estás muy mal”