Nai Awada destrozó a Chano: "Se obsesionó conmigo, no pensé que era tan sádico"

"Con Chano era más chica, aunque mayor de edad. La relación se convirtió medio en un acoso porque él caía a mi casa, me llamaba 150 veces, después me empezó a insultar, como que pasó del amor al odio. Él hizo una canción que se llama Naistumichiu y nunca lo va a decir pero... Yo tuve una situación con él muy fea, nunca me pegó pero sí me agredió verbalmente muchas veces hasta el punto que le dije voy a hacer la denuncia. Nunca lo conté en los medios para cuidarlo porque le tenía cariño".

Luego, recordó un episodio en particular ocurrido cuando ella trabajaba con el músico: "Me estaba cambiando y mi jefe me vino a decir que él estaba enamorado de mí y a mí me parecía re lindo. Entonces él se quedó toda la noche ahí tomando whisky y me dio lastima. Me quiso sacar mi teléfono y yo no se lo di porque él estaba pasado de copas. Cuando me fui, me siguió, me dijo 'te acompaño a tu casa' y le dije 'no'. Pero se puso medio pesado y le di mi teléfono para que me deje de joder. Cuando llego a mi casa me había mandado un mensaje como de que se había enamorado y desde ahí me empezó a llamar todos los días sistemáticamente, como si se hubiera obsesionado".

"Había algo que me interesaba de él y acá hago un mea culpa yo, no sé si era porque era Chano o que. Pero cuando le pongo un freno porque yo vuelvo a estar con mi ex, él me empezó a decir que iba a cagar a trompadas a ese chico, se empezó a violentar cuando yo le dije no a ir a desayunar un día. Me empezó a agredir y yo me asusté: pasó del amor al odio en un segundo", aseguró.

Según Nai, su relación con Chano habría enfurecido a su padre, Alejandro Awada: "Me dijo 'vos le das lugar a una persona que no está bien, ¿por qué te gustan los chicos así?'. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser semejante sádico, dije: bueno toma cocaína, no va a ser ni en el primero ni el último con el que estoy que toma cocaína".

