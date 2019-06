Nai Awada denunció que tras publicar que le hacían bullying en "Bendita" la echaron

Nai Awada contó cómo fueron sus días en "Bendita" en donde aseguró que sufría bullying por parte de sus compañeras Any Ventura, Alejandra Maglietti y Edith Hermida. La sobrina del presidente Mauricio Macri había comenzado a trabajar en el ciclo como panelista en enero pero la echaron hace pocos días tras que la joven usó su Twitter para contar que la estaba pasando mal en el ciclo de Beto Casella. contó cómo fueron sus días en "" en donde aseguró que sufría bullying por parte de sus compañeras. La sobrina del presidentehabía comenzado a trabajar en el ciclo como panelista en enero pero la echaron hace pocos días tras que la joven usó su Twitter para contar que la estaba pasando mal en el ciclo de

"A mi al aire Any Ventura me decía ´callate pendeja´, ¿por que me tengo que aguantar eso en un trabajo?", dijo Nai que agregó que también la bastardeaban por su forma de vestir. "Había un grado de agresión muy fuerte, no eran gastadas", añadió y analizó: "era una falta de respeto".





"La peor parte es que habíamos quedado con los productores que iban a hablar con las panelistas. Ahí yo me quedé tranquila. Llegué a mi casa angustiada, yo estaba filmando un película que ya terminé en la loma del tujes, en Hulingam todos los días. Hice malabares para llegar el viernes a la tarde al canal, pedí que pongan primera para grabar para llegar a mi trabajo que lo cuidé como oro", comenzó relatando.

"A la tarde me manda un mensaje el productor, yo camino al canal con mi bolsa de ropa, y me dijo: ´Naiara no puedo creer los tuits que estoy leyendo, no vengas al programa hoy. Por favor dejemos que esto se enfríe´", contó que inmediatamente lo llamó al productor y le pidió verlo cara a cara pero él le respondió que eso le generó problemas con los ejecutivos del canal.





"El lunes tenía que volver al programa, nadie se comunicó conmigo y es trabajo, hoy en día perder trabajo es grave", dijo la joven.

"No le gustó que tuiteé. Llegó a todo a un grado de tanta agresión por parte de mi compañeras que yo me fui llorando y puse que me estaban haciendo bullying, que la estaba pasando mail y que no iba a trabajar de esa manera. Yo no sabía que no podía hacerlo, no hablé nunca mal de ´Bendita´", justificó Nai.

Además, la contó que intentó hablar con Beto Casella y le escribió un mensaje directo al Instagram porque no tenía el número de teléfono. "Le agradecí la oportunidad y le dije que estaba desilusionada porque no me había defendido. Él me respondió que le daba mucha pena pero en el momento que tuité el canal decidió desvincularse por muchos motivos", reveló.





