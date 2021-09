Nai Awada tras denunciar al hombre que la acosaba: "Tuve ataque de pánico, me afectó muchísimo"

La actriz Nai Awada vivió un momento de suma tensión el lunes en la calle cuando se le apareció una persona que la viene hostigando con mensajes en redes sociales.

"Se me acaba de aparecer un ACOSADOR en la puerta de mi peluquería . Un DEMENTE que me mandaba cien mil mensajes y se apareció a acosarme a la salida de la peluquería . Estoy temblando", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

El susto que se llevó Nai derivó en una serie de mensajes donde mostró además lo que le escribía este hombre por privado vía redes sociales.

"Gracias a todos por sus mensajes … pase un día horrible . Sigo con miedo. Mañana voy a hacer la denuncia con la policía y tomé todos los recaudos. Ojalá ninguna mujer tenga que pasar esto. No se me va de la cabeza y tengo mucho miedo", indicó luego Awada.

Este martes por la mañana, Naiara se volvió a referir a este tema y aclaró por qué optó por hacerlo público antes de llevar el caso a la Justicia: "Porque primero preferí escracharlo ya que la Justicia acá es muy muy lenta y sentí que no me iban a ayudar", argumentó.

Y añadió: "Prendo la tv y lo primero que veo es “detuvieron al acosador de Romina Manguel”. Cuanto más vamos a aguantar? Ayer tuve ataque de pánico".

"Esperé a ir hoy a hacer la denuncia porque ayer tenía mucho trabajo y necesitaba reponerme. Me afectó muchísimo emocionalmente. Quiero agradecer MUCHISIMO a todos los medios que hicieron eco de lo que me paso así a nadie más le pasa", finalizó vía Twitter.

Y luego grabó un video minutos antes de dirigirse a la comisaría para radicar la correspondiente denuncia y contando el calvario que vivió en las últimas horas.

"No lo conozco. Es un tipo grande, me cuesta hablar porque me dan ganas de vomitar, pero me corresponde para ayudar a otras chicas que no les pase. Se apareció en la puerta de la peluquería, me traumó", precisó Nai.