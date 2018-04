Nai Awada defendió a Eva de Dominici y disparó contra Malena Pichot

Dijiste que a algunas mujeres no les molestaba ser tocadas por sus jefes cuando la conductora del video dijo que Juan se había portado bien con ella, sin respetar su postura. No me pareció bien. Y mira que lindo “chiste” cuando “Cachito” hizo un “chiste” no te pareció tan liviano https://t.co/cdo5i4w8WF