Nai Awada cansada de las críticas a su cuerpo: "Que nadie les diga cómo ser, ¡esto tiene que parar!"

Naiara Awada publicó hace unas horas un video bailando en bikini en sus redes sociales y se mostró molesta por los comentarios agresivos que recibió.

La actriz dejó en claro sus sensaciones desde Instagram y Twitter al ver la agresión en esos comentarios.

"El buen humor que manejo dios mío! Ladies que nadie les diga cómo ser ni que es lo que es lindo o feo, gordo , flaco , “estético” Solo sean ustedes . Lo mejores personas que puedan. Buen arranque de semanaaaaa", indicó en su posteo.

Y desde Twitter, Nai explicó sobre su video y los mensajes que le llegaron con agresiones.

“Gorda, cerda, chancho, fea… Todo eso en un posteo que me muestro en bikini. Si a mí me ponen eso, que tengo un cuerpo real y normal, no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad. Esto tiene que parar”, escribió sobre la situación.

