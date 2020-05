Nai Awada atendió a Beto Casella por su publicación en Twitter: "Pésimo conductor y mala persona"

Un mensaje en Twitter de Beto Casella desató el enojo de su ex panelista, Nai Awada. "Y las chantas insisten", publicó Casella sobre la empresa que comercializa la máquina facial.

"No me sorprende de vos beto . Voy a tomar acciones legales si seguís... llamarnos chantas ,estafadoras es difamarnos . Suerte que me fui de tu programa BERRETA jamás me cuidaste ni defendiste asique no me sorprende pero a mi ni me nombres", respondió Nai en su perfil de Twitter.

Y Beto contestó: "Digo "chantas" y se incrimina ella solita. En fin...".

"Siempre tan hipócrita beto .nunca te hiciste cargo ni de cuando me hecharon de canal 9 . No te importo dejarme sin trabajo y no te voy a permitir hablar así de las que hacemos este negocio ! Vos te metes con mi trabajo yo me meto con el tuyo! Tu programa es berreta y la pase mal", expresó Awada en su respuesta al conductor del Nueve.

Y finalizó: "Mejor no empiezo hablar de cómo nadie me cuido en bendita y vos menos cuando me dejaron sin trabajo culpa de las hipócritas que tenes de panelistas . Vos jamás me defendiste beto y llamarnos chantas?".

