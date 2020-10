Nahir Galarza lleva a juicio a Gabriel Cartaña y va por su matrícula profesional

Tras las dos primeras audiencias postergadas por pedido del Psicólogo venezolano Gabriel Cartañá (52), finalmente, se pudieron ver las caras por la modalidad Zoom el psicólogo de la TV y Nahir Galarza (22) quien tras cumplir con la medida procesal de la mediación obligatoria inicia la acciones legales civiles y penales así como la ratificación de la denuncia ante el “Tribunal de Ética de Psicólogos de Buenos Aires” y la pertinente presentación ante el “Ministerio de Salud de la Nación” por el incumplimiento del secreto profesional y las obligaciones que su matricula profesional N 32.810 le refieren.

Cabe recordar que la joven condenada a Prisión Perpetua contó a la opinión pública que inicialmente Gabriel Cartañá se ofreció en forma insistente a realizarle una pericia psicológica para lo cual él realizaría tres viajes a verla en su celda de la “Cárcel de la Minoridad y las Mujeres” de Gualeguaychú y a realizarle una batería de doce test.

Según manifiesta la defensa y tal consta en los registros de visitas, Cartañá, solo le realizó dos entrevistas, envió una pericia básica e incompleta y jamás le pidió permiso a Nahir para revelar su intimidad incumpliendo con el secreto profesional y sus obligaciones utilizando la tragedia de una mujer encarcelada para su propio beneficio económico y paseándose por todos los programas de televisión en los cuales se presentaba como “El Psicólogo de Nahir”, “El Perito de Nahir” o “El hombre que más conoce a Nahir”; entidades todas que según entiende la demandante dista mucho de la realidad para alguien que se ofreció a entrevistarla y solo la vio dos veces en cortas entrevistas de menos de una hora cada una.

Nahir declaró que es su deseo que: “Ninguna otra mujer deba pasar por una vejación tal a su intimidad, ser vulnerada en espacios televisivos para beneficio económico de terceros, sin ningún tipo de escrúpulos e incumpliendo con el debido secreto profesional. La justicia rechazó su designación como perito, miente descaradamente. Es un gran farsante".

Y para finalizar sostuvo: “Vean el video. Un personaje que minimiza y se ríe durante sus vivos de enfermedades mentales tan crueles como la depresión, la esquizofrenia, la paranoia y dice que todos aquellos que amamos a los animales y hablamos con nuestras mascotas somos psicóticos no debería tener un espacio en la televisión”. “La Universidad de Psicología de Flores debería replantearse su plan de estudios si le otorga un titulo habilitante a un farsante de tal magnitud”.

En la primera audiencia Cartañá se excusó por no contar con letrado y en la segunda planteó que ya tenía letrado pero que el mismo había contraído Covid 19. Finalmente en la tercera, y última audiencia, al verse las caras Nahir Galarza aclaró que la mediación es una medida procesal obligatoria, que no tenía ningún interés en verlo ni escucharlo y que va por su matrícula profesional para que no dañe a otras mujeres. De esa manera se cerró la mediación y la defensa de la joven de Gualeguaychú dio inicio a las correspondientes demandas llevando a juicio al panelista de “Bendita” y “Ojos que no ven”.

Por último, también en el marco legal, trascendió que los Dres. José Ostolaza y Raquel Hermida Leyenda junto a su equipo interdisciplinario integrado por el Médico, Psicólogo y Psiquiatra, Enrique Stola, el Profesor Universitario en Criminalística y Criminología, Raúl Torre, y la Perito Psicóloga Alicia Castro ya tienen diligenciadas las pericias para confrontar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demostrar no solo la violencia institucional padecida por Nahir de parte de la Justicia de Entre Ríos sino probar que el juicio a la joven se realizó sin “Perspectiva de Género” e incumpliendo con los convenios internacionales firmados por la Argentina en materia de “Violencia de Género y Protección de la Mujer”(Belem Do Pará 1994). A dicha defensa también se sumaron en los últimos meses miembros de la avanzada feminista de manos de la diputada Vilma Ripoll y la dirigente Celeste Fierro (juntas a la izquierda), la periodista Liliana Hendel y varias organizaciones y colectivos de dicha tendencia.

La defensa argumenta, entre muchos otros puntos la falta de equidad de la justicia patriarcal, machista y misógina que condenó a la adolescente entrerriana a una pena (35 años) ampliamente superior a las condenas aplicadas a otros hombres adultos tales como los fueron el General genocida Jorge Rafael Videla (30 años), el odontólogo y cuádruple femicida Ricardo Barreda (17años) y el excampeón mundial de boxeo Carlos Monzón (11 años).