Nadia Zyncenko: "No me echaron, me jubilaron por la edad pero me avisaron veinte días antes"

"Tengo 69 años y a mí desde los 64 me fueron renovando la posibilidad de trabajar cada vez por un año. Entonces yo tenía todo preparado para la jubilación. Como trabajaba y cobraba un sueldo,no cobraba la jubilación", comentó la conductora.





"Cuando yo cumplo 69 me llama la autoridad de La TV Pública y me dice: Bueno, vamos a ver si seguimos porque sos Nadia y hace mucho estás. Enrtonces, yo interpreté que esto iba a ser como venía siendo desde los 64 por el tema de la edad jubilatoria, que me iban a renovar por un año", añadió.



"Yo digo: voy a activar la jubilación para no quedarme sin sueldo. Estaba feliz trabajando hasta que un día me dicen: ¿Cómo es lo tuyo? Y ahí después de que le digo que me renuevan por año me dicen: Mirá me parece que no entendiste bien, tenés que ir a ver a otra persona. Ahí en los idas y venidas de parte la parte administrativa normal de toda empresa, después me dicen: Te apreciamos mucho, firmame y en veinte días no pertenecés mas a la empresa".





"No me molesta porque es la ley, sí me asombró que me avisaran así con tan poco tiempo. Pero lo acepté y acepto. Esto tenia que ser así y está todo bien. El tema es que me asombra que yo trabajé ahí hace 25 años y siempre trabajé mucho porque no hay muchos meteorólogos en la empresa. Nadia 630 estuvo más de cinco años y en muchas oportunidades fue el de más rating del canal. Más los domingos que también trabajaba. Se me juntaron muchos francos no gozados, yo trabajé seis días a la semana. El trabajo así lo requería y yo lo cumplí", fundamentó.



"Se me juntaron muchos francos no compensatorios y días de vacaciones que no me tomé, más de 200. Cuando pregunté, me dicen que estaban vencidos esos días. No los tomé por la responsabilidad de ese momento. Y también me asombra eso. Estoy infinitamente agradecida a la posibilidad y a la confianza que durante 25 años han tenido las autoridades de La TV Pública en mi voluntad de trabajo. Agradezco que hayan creído en mi voluntad de trabajo. Me creyeron, confiaron y me dieron de trabajo. Eso es muy importante para mí".





Y cerró: "Soy pronosticadora meteorología y especialista en difusión de las ciencias de la atmósfera, otros investigan y yo lo pongo en un vocabulario que sea un servicio para la gente. Un servicio que hacía de la mejor forma posible. No me echaron, me jubilaron por la edad pero me avisaron 20 días antes".