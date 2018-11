Nació Lola, la hija de la periodista Débora DAmato

En las últimas horas, Débora D'Amato fue mamá de Lola D'Amato, tras una cesárea programada en el hospital Alemán.





"Intrusos" (América TV) ingresó al quirófano después de las 8 de la mañana y fue atendida por el médico Martín Anchorena. Tanto la mamá como la pequeña se encuentran en perfecto estado de salud. La panelista de





En una nota con PrimiciasYa.com, Débora dio detalles sobre el tratamiento que hizo. Una amiga y un especialista en fertilidad fueron los que la llevaron a tomar la decisión. Esta amiga perdió 12 embarazos y la periodista vivió el doloroso trayecto muy de cerca.





En una de esas consultas, el profesional la abordó a ella y le preguntó por qué no había sido mamá aún. Débora le confesó que había buscado su positivo durante años pero no había tenido suerte y no sabía por qué.





El médico la mandó a hacerse estudios y enseguida detectaron que tenía tres miomas. Se operó y, un largo tiempo después, el mismo doctor le dio luz verde para la inseminación. Y ahí sí llegó la suerte que no había tenido jamás: en el primer intento, dio positivo.





La periodista no quiso elegir al donante. "Cuanto uno tiene un bebé no se elige eso", comentó. "No me siento capacitada para poder elegirlo y me sonaba muy cruento, de laboratorio. A mí, lo único que me interesa es ser mamá. No cuestiono al que le interesa el bebé rubio de ojos celestes, pero a mí no me interesa. Así que mi médico buscó un perfil genético parecido al mío", explicaba.