Nació el hijo de Franco Armani y Daniela Rendón: "Mi mayor bendición"

El arquero de River y de la Selección Nacional, Franco Armani, se convirtió en padre tras el nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con la modelo colombiana Daniela Rendón.

El futbolista dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram donde posteó una foto de su mano junto a la de su bebé y con la frase "mi mayor bendición".

En tanto, su esposa, Daniela, puso "Mi mayor sueño hecho realidad" y subió una foto del bebé recién nacido.

Hace unos días, Armani subió otra imagen donde contaba además que a través de una empresa iban a tomar células del cordón umbilical del bebé.

"Actualmente se sabe que el cordón umbilical es una fuente rica en Células Madre y pueden ser utilizadas en el futuro para tratamientos de distintas patologías en caso de ser necesario su uso", expuso Franco y nombró a la empresa que los iba a asesoran en el tema.

Daniela y Franco se casaron en 2015 pero la historia de amor entre ambos ya tiene 10 años. Se conocieron en Colombia cuando él jugaba en Nacional.

Hace unos meses, la famosa dialogó con la revista Caras y sostuvo: "Franco me apoya en todos mis emprendimientos e incentiva mi carrera. En la pareja no hay celos porque nos tenemos mucha confianza. Él está seguro de su esposa. Para mí, el matrimonio es sagrado, mi prioridad. Soy romántica, me gusta agasajarlo con la comida".

"Le pedí a Dios un buen esposo y él me bendijo con Franco: es incondicional, responsable, respetuoso. ¡Como hombre lo tengo en la cúspide! Me seduce su humildad: conserva los amigos de siempre. A él no lo cambia el dinero, un carro o una mejor casa. Es el amor de mi vida y jamás dudé de eso", agregó muy segura.