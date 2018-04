Nacho Viale habló del espacio que le dieron a Natacha Jaitt: "Nos equivocamos"

El productor general de los ciclosasumió la responsabilidad por lo ocurrido el sábado en el programa y se disculpó públicamente por todas las personas que fueron nombradas por una de las invitadas,

"Muchos hablan de una operación. No tengo idea qué es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicios. No conozco a nadie de los servicios. Nunca hice una operación. Nunca la haría. Creo en la libertad de expresión y a esas personas que me acusan de haber hecho una operación les agradecería que me ayuden a dilucidar si lo fue, para no volver a caer en esta trampa", aseguró Viale en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.

Con un tono autocrítico, Viale aclaró que las acusaciones de Natacha Jaitt no son compartidas ni por la producción ni por la conductora Mirtha Legrand, quien -describió- está "muy mal" con lo que aconteció.

"Asumo el error. La Justicia tiene que actuar rápidamente. Me parece perfecto que la citen a declarar (a Natacha). Nosotros no avalamos absolutamente nada", aseguró.

"Esto es responsabilidad mía como productor general. La asumo yo. A mi conductora no le di las herramientas adecuadas, incluso cuando estábamos en vivo", agregó.

Y completó: "Nos enceguecimos, si vos tomás los ratings de Canal 13, los peores del año son en Pascuas y en el Día de la Madre, y nos equivocamos. Por eso asumo la responsabilidad de no haber preparado el programa que merecía Mirtha".

EL DESCARGO DE ALEJANDRO FANTINO

"Tengo una profunda desilusión con Mirtha Legrand, yo la tenía a Mirtha como un faro de este medio, profunda admiración, pero siento una profunda desilusión. Hay que seguir y yo siempre corro para adelante".

Siguió: "No sé quién está detrás, tengo algunas pistas de quién está detrás porque nene de pecho no soy. No me van a asustar, voy a saber quién está detrás, voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, voy a saber quién está detrás de todo esto porque tengo gente que me cuenta. Esto no me doblega. Lo que tengo es más bronca que tristeza".

"No me enojo con el que lo dice, yo me quiero concentrar en quién está arriba. Lo más importante de todo, más allá de mí y de la operación, es que acá nadie deje de lado que la investigación tenga éxito", añadió luego.

"Esto es duro, pero no me doblega. Tengo bronca más que tristeza. Soy un tipo muy pasional, ustedes me conocen. Me he metido en el último tiempo con muchos poderes. Con la mafia del fútbol, con la sindical, con la del juego", recordó.

"Lo más importante es que detengan a todos los pervertidos que andan dando vueltas, eso es más importante que la operación contra mí y otros famosos", recalcó luego.

Embed

EL DESCARGO DE CARLOS PAGNI

Embed

"Mirtha Legrand ofreció su programa para una operación, que hoy está muy en discusión. Allí se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ser siquiera comentados", dijo Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina, que emite la señal La Nación +.

"Lo que se confesó -continuó- es una operación de inteligencia para limitar la libertad de dirigentes políticos y eventualmente la libertad de prensa de los que ejercemos el periodismo".