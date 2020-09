Nacho Viale tras su accidente en moto: "La saqué muy barata, tuve un choque muy fuerte"

Nacho Viale sufrió un accidente vial el sábado y fue trasladado en primera instancia al Hospital Rivadavia y luego al sanatorio Mater Dei, donde se le realizaron exámenes de rutina y se estableció que está fuera de peligro.

Fue en la Avenida Santa Fe cuando circulaba con su moto y chocó contra un vehículo.

El productor aclaró luego desde Twitter que está bien y apuntó contra la conductora del otro vehículo por su actitud.

"No quiero dejar de agradecer a los que frenaron y caminaban por ahí y me ayudaron. A los testigos. A la @Policia_ciudad por sur rapidez y preocupación. Al personal del #Same al personal y médicos del Hospital Rivadavia y del Mater Dei", indicó Nacho.

LEER MÁS: Nacho Viale sufrió un accidente con su moto

Y amplió: "Quiero agradecer a todos los que se preocuparon y me llamaron y escribieron. Tuve un choque muy fuerte, por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importo nada. Manejaba con su perro encima, doblo a la izquierda en una avenida y provoco esto".

LEER MÁS: Nacho Viale, creador de “Héroes invisibles”: "Son los que cambiaron el antifaz por el barbijo"

"No tuvo ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado. En fin... la saqué muy barata", finalizó.