Nacho Gonatta, el sexy bailarín de Susana y Muscari que se anima a todo

Nacho Gonatta, el bailarín sexy que hemos visto en Susana Giménez y en lo de Marcelo Tinelli, encara desde el verano un nuevo y gran desafío al haberse sumado a “Sex”, la obra erótica de José María Muscari que por ahora se tomó una pausa a raíz de la pandemia del coronavirus.

Nacho es de La Plata y tras trabajar 2 años como test-lead en una empresa de videojuegos internacional radicada en su ciudad, decidió renunciar y elegir cumplir sus sueños en el ámbito artístico.

“Viajé cada año a Capital Federal hasta egresarme de la carrera de comedia musical en la escuela de Julio Bocca - Ricky Pashkus, tras lo cual continué mis estudios en el UNA (ex iuna) Soy también Personal Trainer matriculado, trabajo que he desempeñado en paralelo”, contó el apuesto muchacho de 34 años.

Y luego detalló: “Mi primera temporada de verano fue con el grupo Transfrappe de Marcelo Mariani en Mar del Plata. Luego vinieron varias temporadas y gira nacional junto a Aníbal Pachano, con su obra Divain y luego Family Disfuncional, por la cual gané el premio al mejor bailarín de la temporada de Carlos Paz”.

“A la vez del 2013 al 2017 los programas semanales de Susana Giménez como bailarín estable. Con Muscari trabajé previamente en La Jaula de las Locas que se llevó a cabo en mi ciudad de La Plata. Participe de ritmos libres de ShowMatch en el equipo de Karina la Princesita, Damián García y la coach Majo de la Iglesia. Por un comentario de Flavio Mendoza todo terminó con Marcelo arrancándome la camisa y generando un momento muy divertido”, indicó.

Gonatta también forma parte del equipo de bailarines de las fiestas Plop y Puerca desde el 2015 donde baila toda la trasnoche hasta las 7am los viernes y sábados.

SOBRE “SEX”

Actualmente se encuentra como bailarín y actor en Sex, de José María Muscari y dice que “me siento pleno”. “No es una obra que me pida interpretar a otro sino que me pide conocerme más a mí mismo. En Sex puedo decir que me siento más libre que nunca. Incluso liberado de aquellas etiquetas que yo mismo o la vida me impusieron. La obra nos permite y le permite a quienes vienen a vivir la experiencia a explorarse, redescubrirse, transitarse por lugares que tal vez no habíamos probado por X motivo”, manifestó.

Luego, remarcó: “El lugar que José me dio en la obra me permite mostrarme multifacético y eso es algo que valoro y elijo en esta instancia de mi carrera. Muestro a mi bailarín en un cuadro a duo con la increíble Noelia Marzol y en varias coreografías del gran y reconocido Matías Napp. Tengo textos y acciones en los cuartos privados y en el escenario que me permiten mostrar otra cosa de lo que se venía viendo de mí”.

LEER MÁS Noelia Marzol, sin filtros: "Con el sexo no tengo ningún tabú"

“Todo esto bañado de sexo, el cual es en mi vida una parte muy presente e importante que varias veces me ha hecho sentir como bailarín cierta mirada prejuiciosa por parte de algunos colegas y que en Sex se revierte y vuelve un Plus. Se trata de entender que el sexo ESTA BIEN. Romper con los tabúes y el que dirán. De disfrutar. Ser vos. Me gusta poder ser parte de ese mensaje. Poder ser yo es algo que disfruto y agradezco de Sex”, asegura Nacho.

Mirá su primer videoclip: "Superversion"

LEER MÁS El video de la fuerte escena de Esther Goris con el “Tucu” López en "Sex"