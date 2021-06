Nacho Gonatta, el bailarín de Charlotte Caniggia: "Ángel de Brito y Piquín son los malos del jurado"

La semana pasada, Charlotte Caniggia tuvo una noche picante en la gala de "La Academia de ShowMatch" (El Trece). Acompañada por el bailarín Nacho Gonatta, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis llegó a la pista con su imitación de Amy Winehouse y tuvo un áspero cruce con el jurado, especialmente con Carolina Pampita Ardohain.

En julio del 2020, Charlotte se había sumado al panel de "Pampita Online" (KZO), pero duró sólo un programa: renunció luego de que la cruzaran con Yanina Latorre, con quien justamente había pedido no enfrentarse. “La pasé como el culo”, dijo la mediática a Jey Mammon en febrero de este año, cuando recordó su fugaz paso por el magazine que conduce la modelo.

Y luego de criticar al jurado en las redes sociales acusándolo de estarla “denigrando y maltratando como persona”, Charlotte discutió con Pampita y la acusó de tratar “mal a la gente”. Pero Carolina no se quedó callada y le dijo que era “una irrespetuosa” y que bailaba “horrible”.

Luego del acalorado intercambio en la ronda de imitaciones, la jurado de "ShowMatch" se descargó en la otra gala con el peor puntaje para la mediática.

“Me tengo que hacer amiga de Jimena, de Piquín, de alguno del jurado. Voy a armar una cena y ya está, me van a amar”, dijo, irónica, Charlotte. Si bien esperaba un puntaje bajo, Caniggia y su compañero se sorprendieron un poco cuando Marcelo develó el misterio y anunció que Pampita había puesto un cero.

Sobre esta situación, Nacho Gonatta habló con PrimiciasYa.com y se mostró disconforme con el puntaje de Pampita. "Me parece que no es respetar a todo el equipo, a la coach, a mi que soy el compañero de Charlotte. Sabemos que el puntaje va dirigido en gran parte a los famosos que bailan, me parece que un cero es no tener consideración por el resto. M parece que nos merecíamos al menos un 2 o 3".

"Yo no es que quiera crear conflictos y para nada criticar al jurado sin razón. Los respeto y es lo que toca en esta ocasión. Pero creo que hay muchas cosas que no se saben, Charlotte ensaya mucho y todos los días. Dos o tres horas, o a veces un poco mas. Pero siempre está y es muy buena compañera. Ella se adapta a todo, es una genia. Yo por ahí ensayo más o practico más los trucos que me tocan hacer, ensayamos juntos o a veces separados por los protocolos. También cuando en algún cuadro participan más bailarines, yo ensayo con ellos y luego se suma ella cuando tenemos la coreo ya armada y por temas de burbujas.", detalló Nacho ya que también el jurado criticaba a Charlotte por no ensayar más tiempo.

"Yo creo que, como todos los que estamos ahí, tenemos la posibilidad de llegar lo más lejos a lo posible e incluso vernos en la final. Es cuestión de actitud o del entusiasmo que le vamos poniendo semana tras semana. De nuestra parte hay muchas granas para seguir dándolo todo", remarcó el bailarín.

Por otro lado, al ser consultado sobre quién es su proferido en el jurado, señaló: "Jimena, me gusta y es la más correcta me parece, y Pampita también más allá de su tema con Charlotte. Creo que eso no debería influir a la hora de puntuar, pero bueno".

¿Y el más malo? "Los más malos son Piquín y Ángel de Brito. Más me parece Piquín, ahora se puso más malo". De todas maneras, Nacho aseguró sobre Piquín: "A él igual lo elegiría para pasar una noche romántica, está para darle".