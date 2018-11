Nacho Goano: "Sé que no le hice nada terriblemente malo pero decepcioné a alguien, por eso me puse mal"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nacho Goano dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras su angustia al aire por una nota que le hizo a dialogó en exclusiva contras su angustia al aire por una nota que le hizo a NIcolás Cabré en su programa de cable en donde el actor se mostró molesto después por los temas que le preguntaron.

"Más que emoción al aire fue angustia. Me angustió que pasó una cosa que no quería que ocurriera. Entiendo el enojo de Nicolás porque lo que terminó ocurriendo fue que interpreté mal un audio antes de la entrevista donde él me dice: dale hablamos de cualquier cosa pero fue teniendo un concepto de confianza conmigo que me lo dice", explicó el panelista de "Bendita". explicó el panelista de





"Por eso entiendo y comprendo el enojo de él, está bien que se enoje, yo también me enojaría si me hacen lo mismo. Sin hacerme el santo de la espada, no tengo muchos capitales salvo mi palabra, entonces haber fallado a la palabra por un error que cometo de confundir una frase que me dice me pareció mal. Sé que no le hice nada terriblemente malo pero decepcioné a alguien, por eso me puse mal", fundamentó sobre su llanto al aire de anoche.

Y remarcó: "Nicolás no tiene la culpa, arreglamos una cosa y en ese arreglo estuvo muy amable y contento. Esa confusión del audio llevó a que preguntemos de lo que estaba pasando en la actualidad".





"Yo pienso que está bien su enojo, ahora cómo es él enojado es otro tema que a mi no me incumbe. Después hablamos por teléfono y me expresó su malestar y tenía razón en todo lo que me dijo. Arreglamos una cosa y terminamos hablando de otra, entiendo el enojo", finalizó Nacho.