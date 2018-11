Nacho Goano lloró y le pidió disculpas a Cabré: "Estuve mal, estoy angustiado"

Nicolás Cabré se emocionó luego de la carrera en Nueva York donde cumplió su sueño y corrió 42 K.

"Fue una experiencia maravillosa, muy dura... la viví recordando todas las cosas que hice, todo lo que trabajé, cómo me esperaba mi hija (Rufina, fruto de su relación con China Suárez) para entrenar, para dar una vueltita juntos", arrancó Nico con la voz entrecortada.

"La verdad es muy movilizador lo que me bancó Laura... toda la gente que me quiere, esperándome, ayudándome a pasar los dolores", añadió.





Nacho Goano habló anoche en "Bendita", El Nueve, y se quebró al aire porque el actor quería hablar solamente de la carrera en una entrevista que habían pactado para su programa de cable, cosa que no termino siendo así y le terminaron preguntando también por otras cosas.

El panelista asumió su error y al pedirle disculpas a Cabré se quebró: "Me dijo quedate tranquilo que podemos hablar de cualquier cosa (por la carrera) y yo le abrí el juego a mis compañeros. Mal interpreté el mensaje y yo me siento mal. Yo hablé con él por teléfono y le expliqué. Si tengo un capital es mi palabra y no me gustó. Yo estuve mal, estoy angustiado. La verdad que meaculpa, me equivoqué".





