"Yo supongo que debe haber sido más difícil para mis dos hermanos mayores, que vivieron todo. Yo era bebé y mucha memoria no tengo del caos de tener que salir de la Argentina a las corridas. Pero obviamente esa experiencia me formó en lo que soy, un trotamundos", arrancó Favero, haciendo referencia al exilio que le tocó vivir junto a sus padres cuando era niño.





"Creo que esa experiencia, aunque tiene cosas difíciles, de desarraigo y demás, también me formó. Puedo estar en cualquier lado del mundo, comunicarme con cualquier persona, me siento cómodo en cualquier lado. Tuve que aprender eso, que no era que no pertenecía a ningún lado, que uno se siente de esa manera, sino que en realidad puedo encajar en cualquier lado, y es un gran regalo, si lo ves así", agregó al respecto.





"Hago lo que me apasiona, y eso lo aprendí de mis padres. Hacer lo que a uno lo apasiona, aprender de ellos la resilencia, esa fuerza que ellos tuvieron de ir por todo el mundo, de bancarse un montón de cosas difíciles, y eso yo lo enseño hoy con mis equipos, con la gente que trabajo",comentó el hijo de Nacha.

"Todos tenemos nuestras experiencias con nuestros padres, hay cosas hermosas, hubo cosas muy difíciles como el exilio, el estar ahí afuera, y no es fácil. Pero yo también he tenido oportunidades únicas. Yo no soy de decir yo soy el hijo de, ni en Argentina, pero ellos no entienden, y se los explico, que mi madre es muy famosa, y ahí empiezan a entender. Yo conocí a Messi, a Maradona, al rey de España, cosas únicas que te pasan solamente siendo el hijo de Nacha, y la que más le agradezco es haber conocido a Messi", agregó.

"Fui madre por decisión, y antes de tenerlo a él tuve un embarazo ectópico, llegué al quirófano prácticamente muerta. Me sacaron ovarios, fue una recuperación complicada, , y él no había nacido todavía, nació como a los tres años de esa operación. Nuestro cuerpo es tan maravilloso que se hace cargo. Yo tenía un solo ovario, pero el otro cumple la función del que falta, y el resultado es esta criaturita tan linda", explicó Nacha.

"A mí no me gustaría que vuelva, porque él hace muchos años que vive en un mundo que es muy distinto y hay cosas que es imposible comprender de este país, si no lo padecemos día a día. Tuvo una experiencia tan horrible cuando decidió quemar las naves en Estados Unidos y confiar aquí, y sufrimos tanto, que yo deseo que vaya adonde la vida lo lleve, donde sea feliz, no creo que el lugar ahora para él sea aquí", concluyó.