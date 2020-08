Nacha Guevara hizo un comentario sobre los novios de Laurita Fernández y ella la frenó en vivo

En la noche del lunes, Laurita Fernández se enojó en vivo y le puso los puntos a Nacha Guevara cuando le dijo que tenía una lista larga de exnovios durante una nueva gala del "Cantando 2020".

Tras la performance de Agustín Sierra en la pista, la jurado destacó que ya a esta altura necesitaba algo que la entusiasme con respecto a la actuación. Laurita al escuchar la devolución, dijo en defensa de los participantes: "Pero ellos no tienen la culpa del orden".

Nacha salió al cruce y arrojó: "¿Quién habló de culpa aquí? No saques de contexto, que sos la madrina de él para defenderlo".

"No, no, no hace falta mami", agregó la jurado muy picante mientras Laurita decía: "No participo más en la coreo chicos, no los defiendo más".

"Pobre Mariano, pobre, ¿cómo hace para hacerte callar?", agregó Nacha. Laurita sorprendida dijo: "¿Qué Mariano?". Inmediatamente todos en el piso corrigieron a la jurado y le remarcaron que era "Nico" el nombre de su novio.

"Ah, Nico. Me confundí con el anterior. Con algún otro me confundí. Es que es larga la lista", disparó luego Guevara.

Este comentario hizo reaccionar a la animadora, que no tardó en responder: "¿Cómo Nacha? Perdón". "Es que es larga la lista de novios, y te felicito", sostuvo la jurado.

"Larga la lista de novios, depende de quién. Pude haber tenido dos novio, millones. Me pareció un poco despectivo y la verdad no tiene nada que ver", le indicó Laurita seria sobre los dichos de Nacha.

Guevara intentó justificarse y remarcó: "Bueno, lo siento. No fue mi intención. Pensé que tenías sentido del humor".

"No me pareció gracioso", aclaró Laurita. "Perdón por no darme cuenta de que no tenés sentido del humor", subrayó Nacha.

"No en este caso, me pareció bastante desubicado", cerró de manera contundente Laurita.

