Nacha Guevara explicó el motivo por el que repite sus looks en el "Cantando 2020"

La jurado usó prácticamente el mismo look en el programa del Trece durante las primeras cinco emisiones. En un video brindó el motivo de esa decisión.

Nacha Guevara es una de las figuras estelares que forma parte del "Cantando 2020". No es la primera vez que la actriz forma parte de un reality producido por Marcelo Tinelli; ya lo hizo en otras ediciones del "Bailando...".

En su primera semana, Nacha se mostró fuerte con algunos participantes. Los más "castigados" por Guevara fueron Lizardo Ponce y Esmeralda Mitre.

En redes sociales se comentó mucho la repetición de los looks de Nacha a la hora de los vivos. Y, por tal motivo, el fin de semana decidió explicar el motivo de su elección.

“¡Hola palmeras! ¿Cómo están? Les quiero hacer una consulta. ¿Vieron que en el Cantando estuve toda la semana con mi clásico, eterno y divino smoking que me ha acompañado por décadas?. Lo fui cambiando, no crean que es el mismo ¿eh? Pero es como mi traje distintivo, me siento muy bien con él. Planeaba hacer toda la temporada así", expresó en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: "Tengo mis razones ¿eh? Acordamos con la producción que como ha estado tan complicado y no tengo asistentes ni para peinar, ni para maquillar, ni para hacer la transportación de vestuario, desinfectarlo, llevarlo... acordamos que fuera así. Ahora, como ya se cumplió una semana y a mí me gusta cambiar, qué le voy a hacer, les hago la consulta. ¿A ustedes qué les gustaría más: que siga con ese smoking maravilloso que es mi distintivo o que lo cambie una vez por semana? ¡No más! Una vez por semana puedo bregar y hacer un look diferente cada semana”.

¿Cambiará esta noche? Veremos...

