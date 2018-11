Nacha Guevara: "Esmeralda Mitre tiene una necesidad de atención tan enorme..."

Si algo quedó claro en la televisión argentina es que Nacha Guevara no soporta a Esmeralda Mitre y eso, es algo que quedó bien claro este jueves en Los ángeles de la mañana, cuando la actriz y cantante destrozó a la participante del Bailando.

"Nunca la vi como actriz, algunas veces me la crucé porque tengo un amigo en común", aseguró Nacha.

"Tiene una necesidad de atención tan enorme. De cariño, habría que buscar en su historia que le pasó. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer ella", aseguró la jurado y agregó: "Es más, me invitó al casamiento y no fui porque no me sentía parte de eso".

Luego, Ángel de Brito, le leyó a Nacha un tuit de Esmeralda, quien había estado pendiente de las palabras de Guevara: "Tuve mucha atención. Me dieron mucho amor mis padres. Y mis amigos. No invité a Nacha Guevara al casamiento, es una mentira. Pero si hubiera querido venir, hubiera sido bienvenida. Jamás la invitamos. Y espiritualmente trabajo sin parar con mi ser y errores. Gracias".

